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Из плена боевиков "ДНР" освободили несколько десятков водителей-волонтеров

Фото: из плена боевиков "ДНР" освободили несколько десятков водителей-волонтеров (gur gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Из плена так называемой "Донецкой народной республики" освободили 32 водителей-волонтеров, которые возили гуманитарную помощь из Запорожья в Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления "ZMINA. Центр прав человека" Татьяну Печончик.

Отмечается, что волонтеров более трех месяцев незаконно удерживали на территории бывшей исправительной колонии №120 в оккупированном селе Оленевка Донецкой области.

По словам Печончик, родственники пленных долгое время не заявляли публично об их похищении, поскольку боялись, что огласка может повредить. Однако в конце концов в мае решились.

"К задержанным применяли пытки, камеры были переполнены, еды и воды не хватало, а от заключенных требовали денег, чтобы "улучшить условия пребывания". там их собирались судить по "законодательству" т. н."ДНР" по части 2 статьи 233 ("Участие в террористической группировке"), которая предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет и штраф", - написала она.

В списке волонтеров, которых пытались освободить, было 33 имени. 15 июля стало известно об освобождении 32 водителей-волонтеров. Один из них, Сергей Тарасенко, до сих пор находится в плену.

Напомним, 12 июля Украине удалось освободить пятерых граждан, находившихся в плену у российских солдат на оккупированной территории Херсонской области.

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ДНРПленный