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Племянница Трампа рассказала, насколько важным для ее дяди было мнение Путина

Автор: Артур Родивилов

Племянница бывшего президента США Дональда Трампа - Мэри Трамп поделилась с журналистами взглядами своего дяди на лидеров других стран. По ее словам, мнение президента РФ Владимира Путина было важным для экс-главы Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

По ее словам, Трамп "не был впечатлен" ни президентом Франции Эммануелем Макроном, ни канцлером Германии Ангелой Меркель и большее значение придавал мнению российского лидера Владимира Путина. Также более важным для американского президента было мнение северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Мэри Трамп добавила, что такое отношение к людям "типично для человека, которого она знала всю свою жизнь".

"Он превозносит любого, кто ставит его самого на пьедестал. Неважно, насколько это плохой человек", - сказала она.

По ее словам, у Трампа есть склонность заискивать перед деспотами. Например, он расхваливал талибов как "хороших борцов" и "великих переговорщиков". Мэри процитировала частое высказывание своего дяди: "По обе стороны есть хорошие люди".

Издание напомнило, как в апреле 2020 года Трамп высказывался о Путине и Ким Чен Ыне: "Я отлично поладил с президентом Путиным. Он мне понравился. Я ему понравился… (Ким Чен Ын) пишет мне письма. Он мне нравится. Я ему нравлюсь".

Напомним, накануне экс-президент США Дональд Трамп заявил о себе после захвата власти в Афганистане талибами. Он призвал действующего президента Джо Байдена уйти в отставку.

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Дональд Трамп