Племінниця Трампа розповіла, наскільки важливою для її дядька була думка Путіна

За її словами, Трамп" не був вражений " ні президентом Франції Еммануелем Макроном, ні канцлером Німеччини Ангелою Меркель і більшого значення надавав думці російського лідера Володимира Путіна. Також важливішою для американського президента була думка північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

Мері Трамп додала, що таке ставлення до людей "типово для людини, яку вона знала все своє життя". "Він звеличує будь-кого, хто ставить його самого на п'єдестал. Неважливо, наскільки це погана людина", - сказала вона.

За її словами, у Трампа є схильність запобігати перед деспотами. Наприклад, він розхвалював талібів як" хороших борців "і"великих переговірників". Мері процитувала часте висловлювання свого дядька:"по обидва боки є хороші люди".

Видання нагадало, як у квітні 2020 року Трамп висловлювався про Путіна і Кім Чен Ина: "я відмінно порозумівся з президентом Путіним. Він мені сподобався. Я йому сподобався... (Кім Чен Ин) пише мені листи. Він мені подобається. Я йому подобаюся".