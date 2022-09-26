Племінника Назарбаєва засудили до шести років ув'язнення у справі про розкрадання коштів

Суд міста Астани засудив Сатибалди за звинуваченням у розкраданні в особливо великому розмірі в АТ "Казахтелеком" та АТ "ЦТС".

Йому було пред'явлено звинувачення за статтями "Заподіяння майнової шкоди шляхом обману чи зловживання довірою" та "Привласнення або розтрата, тобто розкрадання чужого майна, довіреного винному".

У вироку суду зазначається, що Сатибалди не можна обіймати посади на державній службі терміном на 10 років.

Раніше прокурор Жангельди Єсебаєв просив суд призначити Сатибалди шість років ув'язнення. Сам племінник Назарбаєва заявив у суді, що підтримує процесуальну угоду та "все, що озвучив прокурор".

Крім того, президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву внесено пропозицію про позбавлення Сатибалди звання генерал-майора органів нацбезпеки, а також орденів "Курмет" та "Парасат".

Нагадаємо, РБК-Україна в матеріалі "Протести, звільнення Назарбаєва та російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані" писало, що з початку протестів у країні втратили свої посади ставленики Назарбаєва, у тому числі інший племінник - Самат Абіш, який деякий час обговорювався як його можливий наступник.

Примітно, що Назарбаєва позбавили посади голови Ради безпеки Казахстану.