Племінник Кеннеді балотуватиметься у президенти США

Юрист Роберт Ф. Кеннеді-молодший братиме участь у президентських виборах 2024 року. Він стане другим кандидатом від демократів, який кине виклик президенту Джо Байдену в його очікуваній кампанії з переобрання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

69-річний Кеннеді-молодший - син убитого сенатора Роберта Ф. Кеннеді і племінник президента Джона Ф. Кеннеді, який також загинув унаслідок замаху.

Напередодні він подав документи до Федеральної виборчої комісії.

Кеннеді - юрист за освітою - відомий як затятий захисник довкілля і противник вакцинації. 2021 року адміністрація Instagram видалила його акаунт, пояснивши це тим, що там "неодноразово поширювалися неправдиві твердження".

Минулого місяця Кеннеді натякнув на свої президентські амбіції, написавши у Twitter прохання про допомогу в ухваленні рішення про те, чи варто йому балотуватися в президенти.

Зазначимо, що для вибору кандидата в президенти Демократична і Республіканська партії проводять свої власні внутрішні вибори, праймеріз.

Нагадаємо, раніше колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон оголосив про намір балотуватися в президенти США від Республіканської партії.

Крім того, згідно з опитуванням, більш ніж половина республіканців готові підтримати Дональда Трампа на президентських виборах, попри намір влади звинуватити його.

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