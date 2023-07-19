Племінник Кадирова очолив російську "дочку" Danone

Племінник лідера Чечні Рамзана Кадирова Якуб Закрієв, який є віце-прем'єр-міністром та міністром сільського господарства Чечні, обійняв посаду генерального директора компанії з виробництва молочних продуктів "Данон Росія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іноземні та російські ЗМІ, які наводять дані бази СПАРК.

Зазначимо, що 16 липня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про передачу частки іноземних компаній до російської дочірньої компанії Danone у тимчасове управління "Росмайна".

Після цього французький виробник заявив, що вивчить ситуацію із передачею частки іноземних власників у російській структурі компанії у тимчасове управління "Росмайна".

"Danone готується вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав як акціонера "Danone Росія" та забезпечення безперервності діяльності бізнесу на користь усіх зацікавлених сторін, зокрема своїх співробітників", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Додамо, що Путін ухвалив такий самий указ щодо пивоварної компанії "Балтика", яку після передачі активів "Росмайну" очолив підприємець Таймураз Боллоєв.

Danone у Росії

Французька компанія заявила про припинення інвестиційних проєктів у Росії ще 6 березня 2022 року. У жовтні Danone оголосила про звільнення з ринку РФ, бізнес мали передати іншому власнику.

У лютому 2023 року Danone заявила, що готова продати активи в Росії, але з правом викупу та місцями у раді директорів.

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