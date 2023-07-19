ua ru
Ср, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Племянник Кадырова возглавил российскую "дочку" Danone

Новина українською →
Среда 19 июля 2023 15:16
Племянник Кадырова возглавил российскую "дочку" Danone Фото: Якуб Закриев (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Племянник лидера Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который является вице-премьер-министром и министром сельского хозяйства Чечни, занял должность генерального директора компании по производству молочных продуктов "Данон Россия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иностранные и российские СМИ, которые приводят данные базы СПАРК.

Отметим, что 16 июля российский диктатор Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской дочерней компании Danone во временное управление "Росимущества".

После этого французский производитель заявил, что изучит ситуацию c передачей доли иностранных владельцев в российской структуре компании во временное управление "Росимущества".

"Danone готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера "Danone Россия" и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности своих сотрудников", - говорится в сообщении на сайте компании.

Добавим, что Путин принял такой же указ в отношении пивоваренной компании "Балтика", которую после передачи активов "Росимуществу" возглавил предприниматель Таймураз Боллоев.

Danone в России

Французская компания заявила о прекращении инвестиционных проектов в России еще 6 марта 2022 года. В октябре Danone объявила об уходе с рынка РФ, бизнес должны были передать другому владельцу.

В феврале 2023 года Danone заявила, что готова продать активы в России, но с правом выкупа и местами в совете директоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чечня Российская Федерация Кадыров Danone
NEWS
Пожар в Одессе и сбитые дроны под Киевом: что известно о последствиях ночной атаки
Пожар в Одессе и сбитые дроны под Киевом: что известно о последствиях ночной атаки
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию