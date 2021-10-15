Плавсредства МИУ сняли с "Балты" экипаж и отбуксировали судно в порт

"Специализированные плавсредства МПСС первыми прибыли к месту нахождения "Балты", сняли с борта и доставили к берегу 39 человек и обеспечили буксировку "Балты" в порт", - написал Кубраков.

Министр также уточнил, что Государственный морской спасательно-координационный центр находится под управлением Мининфраструктуры и обеспечивает выполнение международных обязательств по координации поиска и спасения в поисково-спасательном районе Украины, который охватывает площадь 137 тыс. км2.

В операции по спасению "Балты" участвовали Минобороны, Мининфраструктуры и ГСЧС. В общей сложности к спасению корабля были привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре воздушных суда (АН-32 и Ми-14).

Корабль размагничивания "Балта" является уникальным для ВМС Украины плавсредством, обеспечивающим проведение специальных мероприятий по уменьшению собственных магнитных полей боевых кораблей и судов ВМС. Чрезвычайная ситуация на корабле возникла 13 октября в районе острова Змеиный.

В результате ухудшения погодных условий затопленными оказались по меньшей мере 2 отсека корабля. В настоящее время корабль и все члены экипажа находятся в безопасности.