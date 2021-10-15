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Плавзасоби МІУ зняли з "Балти" екіпаж і відбуксирували судно до порту

Автор: Артем Горовенко

В рамках рятувальної операції в Чорному морі, де через погіршення погодних умов зазнало лиха судно розмагнічування Військово-морських сил України А-811 "Балта", судно було пришвартовано до причалу №30 Військової гавані Одеського порту. Зараз йому ніщо не загрожує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова у Facebook.

"Спеціалізовані плавзасоби МПРС першими прибули до місця знаходження "Балти", зняли з борта і доставили до берега 39 осіб та забезпечили буксирування "Балти" до порту", - написав Кубраков.

Міністр також уточнив, що Державний морський рятувально-координаційний центр знаходиться під управлінням Мінінфраструктури та забезпечує виконання міжнародних зобов'язань з координації пошуку і порятунку в пошуково-рятувальному районі України, який охоплює площу 137 тис. км2.

В операції з порятунку "Балти" брали участь Міноборони, Мінінфраструктури та ДСНС. В цілому до порятунку корабля були залучені вісім кораблів і катерів, а також чотири повітряних судна (АН-32 і Мі-14).

Корабель розмагнічування "Балта" є унікальним для ВМС України плавзасобом, що забезпечує проведення спеціальних заходів зі зменшення власних магнітних полів бойових кораблів і суден ВМС. Надзвичайна ситуація на кораблі сталася 13 жовтня в районі острова Зміїний.

В результаті погіршення погодних умов були затоплені щонайменше 2 відсіки корабля. Наразі корабель і всі члени екіпажу знаходяться у безпеці.

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