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Плавець Бухов здобув перше в історії України "золото" чемпіонату світу на 50-метрівці

Фото: Владислав Бухов переписав історію національного плавання (swimswam.com)
Автор: Антон Федорців

Українець Владислав Бухов тріумфував у чоловічих змаганнях вільним стилем на світовій першості з водних видів спорту в столиці Катару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

21-річний плавець фінішував першим на дистанції 50 м вільним стилем. Ця нагорода стала першою золотою для України в такій дисципліні чемпіонатів світу.

Бухов подолав п'ятдесятметрівку за 21,44 секунди. На фініші він випередив австралійця Макевоя лише на 0,01 секунди. Доповнив подіум британський плавець Прауд.

Бухов встановив низку особистих і національних досягнень. У кваліфікації він встановив національний рекорд на дистанції, а потім уперше в кар'єрі вийшов у фінал планетарних форумів. Його "золото" – лише восьме в історії України на чемпіонатах світу.

Чемпіонат світу з водних видів спорту, вільний стиль, 50 м, чоловіки:

  1. Владислав Бухов
  2. Камерон Макевой (+0,01)
  3. Бенджамін Прауд (+0,09)

До слова, українець Желтяков завоював олімпійську ліцензію у плаванні торік восени.

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