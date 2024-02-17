Плавець Бухов здобув перше в історії України "золото" чемпіонату світу на 50-метрівці

21-річний плавець фінішував першим на дистанції 50 м вільним стилем. Ця нагорода стала першою золотою для України в такій дисципліні чемпіонатів світу.

Бухов подолав п'ятдесятметрівку за 21,44 секунди. На фініші він випередив австралійця Макевоя лише на 0,01 секунди. Доповнив подіум британський плавець Прауд.

Бухов встановив низку особистих і національних досягнень. У кваліфікації він встановив національний рекорд на дистанції, а потім уперше в кар'єрі вийшов у фінал планетарних форумів. Його "золото" – лише восьме в історії України на чемпіонатах світу.

Чемпіонат світу з водних видів спорту, вільний стиль, 50 м, чоловіки: