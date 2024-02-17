Пловец Бухов завоевал первое в истории Украины "золото" чемпионата мира на 50-метровке

21-летний пловец финишировал первым на дистанции 50 м вольным стилем. Эта награда стала первой золотой для Украины в такой дисциплине чемпионатов мира.

Бухов преодолел пятидесятиметровку за 21,44 секунды. На финише он опередил австралийца Макэвоя всего на 0,01 секунды. Дополнил подиум британский пловец Прауд.

Бухов установил ряд личных и национальних достижений. В квалификации он установил национальный рекорд на дистанции, а затем впервые в карьере вышел в финал планетарных форумов. Его "золото" – лишь восьмое в истории Украины на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта, свободный стиль, 50 м, мужчины: