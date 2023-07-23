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"Плаває" і не боїться. З'явилось нове відео всюдихода "Богун"

Фото: з'явилося яскраве відео роботи всюдихода "Богун" (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Всюдихід "Богун" продовжує підкорювати українські території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане спікером ОК "Південь" Владиславом Назаровим у Telegram.

"Зброя перемоги. Український всюдихід "Богун", - підписав кадри він.

Що відомо про всюдихід "Богун"?

"Богун" - автомобіль українського виробництва з колісною формулою 4х4, який використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій, порятунку людей у снігових заметах та інших перешкодах. Цей автомобіль безперешкодно може пересуватися водою та у багнюці.

Наприклад, він дуже ефективно показав себе під час евакуації людей з Херсонської області з зони підтоплення через підрив російськими військами Каховської ГЕС. Наприкінці травня тест-драйв всюдихода "Богун" провів міністр оборони України Олексій Резніков.

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