"Плаває" і не боїться. З'явилось нове відео всюдихода "Богун"

Всюдихід "Богун" продовжує підкорювати українські території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане спікером ОК "Південь" Владиславом Назаровим у Telegram.
"Зброя перемоги. Український всюдихід "Богун", - підписав кадри він.
Що відомо про всюдихід "Богун"?
"Богун" - автомобіль українського виробництва з колісною формулою 4х4, який використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій, порятунку людей у снігових заметах та інших перешкодах. Цей автомобіль безперешкодно може пересуватися водою та у багнюці.
Наприклад, він дуже ефективно показав себе під час евакуації людей з Херсонської області з зони підтоплення через підрив російськими військами Каховської ГЕС. Наприкінці травня тест-драйв всюдихода "Богун" провів міністр оборони України Олексій Резніков.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.