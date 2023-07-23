"Плаває" і не боїться. З'явилось нове відео всюдихода "Богун"

"Зброя перемоги. Український всюдихід "Богун", - підписав кадри він.

Що відомо про всюдихід "Богун"?

"Богун" - автомобіль українського виробництва з колісною формулою 4х4, який використовують для ліквідації надзвичайних ситуацій, порятунку людей у снігових заметах та інших перешкодах. Цей автомобіль безперешкодно може пересуватися водою та у багнюці.

Наприклад, він дуже ефективно показав себе під час евакуації людей з Херсонської області з зони підтоплення через підрив російськими військами Каховської ГЕС. Наприкінці травня тест-драйв всюдихода "Богун" провів міністр оборони України Олексій Резніков.