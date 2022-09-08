Почти не платят налоги: НБУ обосновал авансовые платежи для обменников

Национальный банк Украины поддерживает законопроект об уплате авансовых взносов по налогу на прибыль пунктов обмена валют, который Рада приняла в первом чтении. Обменники почти не платят налоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По оценкам НБУ, за 2021 год налог на прибыль предприятий, уплаченный небанковскими финансовыми учреждениями, которые проводят торговлю валютными ценностями в наличной форме, составил около 7 млн грн за год на весь рынок. В то же время общий объем валюты, проданной в 2021 году в пределах небанковского сегмента наличного валютного рынка, составил более 384 млрд гривен. Это вдвое больше, чем объем валютно-обменных операций, проведенных через банки.

Средняя сумма налога на прибыль, уплаченная одним подразделением соответствующих небанковских учреждений (которых на конец 2021 года насчитывалось около 4 тысяч), составляла около 145 гривен в месяц.

"Такая же тенденция сохранилась и в первом полугодии 2022 года - средняя сумма налога на прибыль, уплаченная одним подразделением соответствующих небанковских учреждений, составляет 165 гривен в месяц", - говорится в сообщении НБУ.