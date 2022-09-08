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Майже не платять податки: НБУ обґрунтував авансові платежі для обмінників

Фото: обмінні пункти будуть сплачувати податки наперед (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підтримує законопроект щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток пунктів обміну валют, який Рада ухвалила в першому читанні. Обмінники майже не платять податки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За оцінками НБУ, за 2021 рік податок на прибуток підприємств, сплачений небанківськими фінансовими установами, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, становив близько 7 млн грн за рік на весь ринок. Водночас загальний обсяг валюти, проданої у 2021 році в межах небанківського сегменту готівкового валютного ринку, становив понад 384 млрд гривень. Це вдвічі більше, ніж обсяг валютно-обмінних операцій, здійснених через банки.

Середня сума податку на прибуток, сплачена одним підрозділом відповідних небанківських установ (яких на кінець 2021 року налічувалося близько 4 тисяч), становила близько 145 гривень на місяць.

"Така ж тенденція зберігалася і в першому півріччі 2022 року - середня сума податку на прибуток, сплачена одним підрозділом відповідних небанківських установ, становить 165 гривень на місяць", - йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, Верховна рада 7 вересня ухвалила в першому читанні законопроект щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток пунктів обміну валют.

Законопроект передбачає, що небанківські фінансові установи, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, сплачують щомісяця авансовий внесок з податку на прибуток підприємств у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (у 2022 році - 6500 гривень).

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Національний банк України