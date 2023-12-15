Плацдарм у Кринках: що потрібно ЗСУ, щоб закріпитися на лівому березі Дніпра

На лівобережжі Херсонської області поки без істотних змін. Українська морська піхота утримує плацдарми та нав'язує свою ініціативу, однак про остаточне закріплення говорити зарано.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Що відбувається в Авдіївці, Мар'їнці та про що свідчить маневр ЗСУ під Горлівкою: огляд фронту .

Як зазначається в матеріалі, окупанти зазнають великих втрат і скаржаться на FPV-дрони, завдяки яким зростає "цвинтар" російської військової техніки. Українські пабліки постійно викладають результати роботи операторів БПЛА: лише у районі села Кринки знищено понад 100 танків, БТР та іншої техніки. А в Олешках безпілотники вразили командно-спостережний пункт.

Як заявив речник Генштабу Андрій Ковальов, у такій обстановці командувач ворожого угруповання "Днєпр" Михайло Теплинський почав переводити офіцерів зі слабкою мотивацією та дисципліною в штурмовики.

"Такі собі ударні батальйони, на зразок білогвардійських частин 20-х років минулого століття", - зазначив він.

Експерт Владислав Селезньов називає Теплинського чи єдиним адекватним російським генералом. Але й він за наявності танків, БТР, авіації та артилерії нічого не може вдіяти з нашою піхотою.

"Можливо, Теплинський створює штурмові загони з офіцерів-відказників. Наскільки це буде ефективно, подивимося. У будь-якому випадку мотивація українських морпіхів вражає. У росіян 69-тисячне угруповання на лівому березі Дніпра, у нас - кілька рот морської піхоти та підрозділів ТРО. Сили незрівнянні, проте вже два місяці ворог зазнає втрат і не може досягти результатів", - розповів він.

"Сіра зона" на лівому березі Дніпра вже кілька тижнів без змін(фото deepstatemap.live)

Як може розвиватися ситуація

Наші бійці діють у максимально несприятливих умовах, не маючи підтримки у вигляді надійної переправи. І допоки її не наведуть, казати про те, що морпіхи остаточно закріпилися на плацдармах, зарано.

З інженерної точки зору це складне завдання, оскільки ширина Дніпра сягає 1000 метрів. І щоб убезпечити переправу від ворожої артилерії, треба просунутися вглиб до 25 кілометрів. А щоб просунутися, треба важкі озброєння, які неможливо перекинути без переправи.

"Виходить замкнене коло. І я поки не бачу виходу з цієї ситуації", - додав Селезньов.

Плацдарм у Кринках

На лівому березі Дніпра на Херсонщині майже два місяці триває операція Збройних сил України. Незважаючи на відносно невеликі розміри плацдарму та його безперервні бомбардування російською авіацією, окупанти й досі не можуть перехопити ініціативу.

Володимиру Путіну на прес-конференції 14 грудня довелося прокоментувати плацдарм ЗСУ та нездатність російської армії щось із ним зробити. Путін стверджує, що росіяни не зазнають втрат, що далеко від реальності.