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Платные камеры в СИЗО. Действие пилотного проекта продлили до апреля 2022 года

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров продлил действие платных камер следственных изоляторов в рамках пилотного проекта до 22 апреля следующего года. Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram- канали.

"Кабмин продлил срок реализации экспериментального проекта платных СИЗО до 22 апреля 2022 года", - написал он.

Согласно сравнительной таблице, соответствующий пилотный проект, предварительно, должен был продлиться до 31 декабря текущего года.

По информации Минюста, с начала реализации проекта услугой воспользовались 1099 раз, общая сумма доходов составила 6105,6 тыс. грн, в результате чего было отремонтировано 108 бесплатных камер на 716 койко-мест.

Напомним что первые в Украине платные камеры в рамках пилотного проекта открылись в Лукьяновском СИЗО еще в начале мая 2020 года.

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Кабинет Министров УкраиныСИЗО