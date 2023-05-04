Платно? Google додасть галочки для користувачів Gmail

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Google .

Gmail покаже синю галочку поруч з ім'ям відправника, щоб підтвердити його особистість і допомогти користувачам визначити, чи є електронний лист законним або шахрайським.

"Тепер, ґрунтуючись на цій функції, користувачі бачитимуть значок галочки для відправників, які прийняли BIMI. Це допоможе користувачам ідентифікувати повідомлення від законних відправників, а не від тих, хто видає себе за інших", - йдеться в повідомленні.

У Google заявили, що перевірка автентичності електронної пошти може допомогти користувачам і системам безпеки "виявляти і зупиняти спам", а також дає змогу відправникам "використовувати довіру до свого бренду".

Компанія пояснює, що ця функція допоможе підтвердити ідентифікацію відправника, що зі свого боку допоможе уникнути шахрайства та інших проблем безпеки.

"Синя галочка" для користувачів буде безкоштовною.

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалила закон, що дозволяє посилити нагляд за онлайн-платформами та пошуковими онлайн-системами.

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