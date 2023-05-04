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Платно? Google добавит галочки для пользователей Gmail

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Четверг 04 мая 2023 17:51
Платно? Google добавит галочки для пользователей Gmail Фото: Google добавит галочки для пользователей Gmail (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Владельцы почты Google могут получить синюю галочку, используя функцию индикаторов бренда для определения сообщений (BIMI).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Google.

Gmail покажет синюю галочку рядом с именем отправителя, чтобы подтвердить его личность и помочь пользователям определить, является ли электронное письмо законным или мошенническим.

"Теперь, основываясь на этой функции, пользователи будут видеть значок галочки для отправителей, которые приняли BIMI. Это поможет пользователям идентифицировать сообщения от законных отправителей, а не от тех, кто выдает себя за других", - говорится в сообщении.

В Google заявили, что проверка подлинности электронной почты может помочь пользователям и системам безопасности "выявлять и останавливать спам", а также позволяет отправителям "использовать доверие к своему бренду".

Компания объясняет, что эта функция поможет подтвердить идентификацию отправителя, что в свою очередь поможет избежать мошенничества и других проблем безопасности.

"Синяя галочка" для пользователей будет бесплатной.

Напомним, Еврокомиссия приняла закон, позволяющий усилить надзор за онлайн-платформами и поисковыми онлайн-системами.

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