Платні дороги у Європі: скільки коштують та як оплачувати українським автомобілістам

Україна – одна з небагатьох країн, де за можливість їхати рівною і прямою дорогою не доводиться платити окремі гроші. А по чому коштує кілометр проїзду автобаном по той бік наших західних кордонів?
Про те, скільки коштує поїздка платною дорогою в Європі, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки статті було використано публікації видання Autobild і сайтів посольств країн Європи.
Перш ніж перейти до деталей, треба казати, що правила проїзду платними шляхами у розвинених країнах світу часто відрізняються між собою. Тож у форматі нашої статті всіх подробиць ми не охопимо, тим більше, що законодавство час від часу змінюється. Але дещо спільне теж є, і з цього і варто почати:
В Європі беруть гроші за проїзд шляхами, якими можна рухатись швидко, комфортно і безпечно. Тобто перш за все це швидкісні траси, які зв’язують різні частини країни. Вони оминають населені пункти, не мають світлофорів і небезпечних однорівневих розв’язок, на них не допускається повільний транспорт, а зустрічні смуги розділені захисним бар’єром, який до того ж не допускає засліплення фарами вночі.
Також часто платними бувають проїзди через тунелі і мости, особливо ті, що прокладені у географічно складній місцевості – в горах, на віддалених островах тощо.
Вартість кілометра дуже відрізняються і залежить від країни, власне автотраси та складності моста чи тунелю. В середньому по Європі 100 кілометрів платної автотраси обходиться 5 – 8 євро. Якщо платня стягається подобово (про це нижче), то 10 днів мандрівок тією чи іншою країною Європи обходиться порядку 7 – 15 євро.
Може вразити вартість проїзду тунелем чи мостом: іноді це 1 євро, іноді – аж 50 євро.
Зазначимо, що тут ми говоримо про легкові автомобілі. До цієї категорії оплати відносяться машини масою до 3,5 тонн і кількістю пасажирів не більше 8 (крім водія). При цьому в деяких випадках популярні в Україні пікапи відносяться до вантажівок і тарифікуються відповідним чином.
Це найцікавіший момент, адже варіантів існує море. По-перше, глобально є дві системи стягання коштів:
Перша система передбачає фіксацію в той чи інший спосіб пробігу платною ділянкою. Наприклад, часто це схоже на оплату парковки біля торговельного центру, коли водій бере талончик на в’їзді і згідно нього розраховується на виїзді. Друга система зазвичай діє в межах цілої країни – в’їжджаючи до неї, водій в той чи інший спосіб оплачує кілька днів їзди по ній, що не обов’язково підтверджується наклейкою.
Конкретно про способи оплати варто поговорити детальніше.
Як можна помітити, користування платними автошляхами ускладнює життя мандрівника не лише через розлучення з грошима, а й через клопіт з різними формами оплати. Але щодо другого можна сказати, що складним процес здається лише перший раз. А потім ви швидше за все зрозумієте, що механізм оплати має свою логіку і враховує серед іншого інтереси користувача.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, який автомобіль краще – універсал чи кросовер.