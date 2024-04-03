Платные дороги в Европе: сколько стоят и как оплачивать украинским автомобилистам

Украина – одна из немногих стран, где за возможность ехать по прямой и прямой дороге не приходится платить отдельные деньги. А почему стоит километр проезда автобаном по ту сторону наших западных границ?
О том, сколько стоит поездка по платной дороге в Европе, читайте в материале РБК-Украина.
В ходе подготовки статьи были использованы публикации издания Autobild и сайтов посольств стран Европы.
Прежде чем перейти к деталям, следует сказать, что правила проезда платными дорогами в развитых странах мира часто отличаются между собой. Поэтому в формате нашей статьи всех подробностей мы не охватим, тем более что законодательство время от времени меняется. Но кое-что общее тоже есть, и с этого и стоит начать:
В Европе берут деньги за проезд по дорогам, по которым можно двигаться быстро, комфортно и безопасно. То есть прежде всего это скоростные трассы, связывающие разные части страны. Они обходят населенные пункты, не имеют светофоров и опасных одноуровневых развязок, на них не допускается “медленный” транспорт, а встречные полосы разделены защитным барьером, который к тому же не допускает ослепление фарами ночью.
Также часто платными бывают проезды через туннели и мосты, особенно проложенные в географически сложной местности – в горах, на отдаленных островах и т.д.
Стоимость километра сильно отличается и зависит от страны, собственно автотрассы и сложности моста или тоннеля. В среднем по Европе 100 км платной автотрассы обходится 5 – 8 евро. Если плата взимается посуточно (об этом ниже), то 10 дней путешествий по той или иной стране Европы обходится порядка 7 – 15 евро.
Может поразить стоимость проезда по туннелю или мосту: иногда это 1 евро, иногда – аж 50 евро.
Отметим, что здесь мы говорим о легковых автомобилях. К этой категории оплаты относятся машины массой до 3,5 тонны и количеством пассажиров не более 8 (кроме водителя). При этом в некоторых случаях популярные в Украине пикапы относятся к грузовикам и тарифицируются соответствующим образом.
Это самый интересный момент, ведь вариантов существует море. Во-первых, глобально есть две системы взимания средств:
Первая система предполагает фиксацию тем или иным способом пробега платным участком. Например, часто это похоже на оплату парковки возле торгового центра, когда водитель берет талончик на въезде и рассчитывается на выезде. Вторая система обычно действует в пределах целой страны – въезжая в нее, водитель тем или иным способом оплачивает несколько дней езды по ней, что не обязательно подтверждается наклейкой.
Конкретно о методах оплаты стоит поговорить поподробнее.
Как можно заметить, пользование платными автодорогами усложняет жизнь путешественника не только из-за расставания с деньгами, но и из-за хлопот с разными формами оплаты. Но касательно второго можно сказать, что сложным процесс кажется только первый раз. А потом вы, скорее всего, поймете, что механизм оплаты имеет свою логику и учитывает среди прочего интересы пользователя.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какой автомобиль лучше – универсал или кроссовер.