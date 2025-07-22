"Платив за атаки по місту": Кремль запустив фейк про мера Курахового

Російські ЗМІ поширюють нову дезінформацію - цього разу про українського мера Романа Падуна. Центр протидії дезінформації спростував черговий фейк Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформаці.

Кремлівські ЗМІ розповсюдили постановочне відео, у якому "місцеві жителі" звинувачують українську владу в навмисних обстрілах міста.

Згідно з твердженнями у ролику, мер нібито платив іноземним найманцям за удари по мирному населенню, аби звинуватити в цьому Росію.

Також ідеться про те, що міський голова спеціально викликав журналістів для фіксації наслідків обстрілів.

Втім, як зазвичай у подібних випадках, жодних доказів російська сторона не надала. Відео містить лише постановочні сцени без підтверджених фактів.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що подібні інформаційні вкиди - типовий інструмент гібридної війни РФ.

Кремль систематично використовує фейкові свідчення та сфабриковані зізнання, щоб перекласти відповідальність за свої воєнні злочини на Україну, приховати поразки на фронті й виправдати атаки по цивільній інфраструктурі.

Росія вже неодноразово вдавалась до таких методів. Наприклад, раніше поширювалися відео про нібито заміновані речі, які ЗСУ залишили на території Курської області. Усі вони були спростовані.