"Платил за атаки по городу": Кремль запустил фейк о мэре Курахово
Российские СМИ распространяют новую дезинформацию - на этот раз об украинском мэре Романе Падуне. Центр противодействия дезинформации опроверг очередной фейк Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Кремлевские СМИ распространили постановочное видео, в котором "местные жители" обвиняют украинские власти в преднамеренных обстрелах города.
Согласно утверждениям в ролике, мэр якобы платил иностранным наемникам за удары по мирному населению, чтобы обвинить в этом Россию.
Также говорится о том, что городской голова специально вызвал журналистов для фиксации последствий обстрелов.
Впрочем, как обычно в подобных случаях, никаких доказательств российская сторона не предоставила. Видео содержит лишь постановочные сцены без подтвержденных фактов.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что подобные информационные вбросы - типичный инструмент гибридной войны РФ.
Кремль систематически использует фейковые показания и сфабрикованные признания, чтобы переложить ответственность за свои военные преступления на Украину, скрыть поражения на фронте и оправдать атаки по гражданской инфраструктуре.
Россия уже неоднократно прибегала к таким методам. Например, ранее распространялись видео о якобы заминированных вещах, которые ВСУ оставили на территории Курской области. Все они были опровергнуты.
Напомним, мы писали, что российская пропаганда распространяет фейк о якобы "бандеровском" мобилизационном плакате в Украине. В Центре противодействия дезинформации опровергли эти манипуляции.
Речь идет о фото, которое активно обсуждали еще в прошлом году, однако никакого отношения к официальным структурам или мобилизационным кампаниям этот плакат не имеет.
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