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Платити за комуналку у Києві можна в розстрочку: як це зробити

Київ, Середа 24 квітня 2024 20:54
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Платити за комуналку у Києві можна в розстрочку: як це зробити Фото: киянам пропонують платити за комуналку в розстрочку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кияни можуть сплатити житлово-комунальні послуги в розстрочку. Для цього необхідно укласти відповідний договір.

Про це заявила заступник директора "Центру комунального сервісу" (ЦКС) Юлія Петрик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Київської міської державної ради.

За її словами, "Центр комунального сервісу" пропонує киянам укладати договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості за комунальні послуги.

Вона зазначила, що міжопалювальний сезон - найбільш прийнятний для того, щоб сплатити існуючі борги, оскільки не потрібно платити за опалення, а фінансове навантаження на споживача значно менше.

"При укладанні договору фахівці ЦКС обговорюють індивідуальні аспекти та платіжні можливості споживача. А, найголовніше, коли ви реструктуризували борг, то ви уникнете примусового стягнення боргів через суд та ризику припинення надання вам послуг", - зазначила Петрик.

Як укласти договір

Для того, щоб укласти договір, потрібно:

  • звернутися до сервісного центру ЦКС за попереднім записом (записатися можна за посиланням);
  • дистанційно (через месенджер у Facebook, Skype або Telegram).

Які документи потрібні для договору

Як зазначається на сайті ЦКС, для укладання договору реструктуризації боргів необхідні:

  • заяву про укладання договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості;
  • документи, що засвідчують особу заявника (паспорт, ID-картка);
  • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням (подається оригінал або нотаріально засвідчена копія, та надаються копії документів, що подаються);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • належним чином оформлені договори про надання житлово-комунальних послуг з виконавцями цих послуг (за відсутності договорів про укладення договору реструктуризації передує підписання договорів про надання житлово-комунальних послуг).

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати знижку на оплату комуналки 75%. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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