Платити за комуналку у Києві можна в розстрочку: як це зробити

Кияни можуть сплатити житлово-комунальні послуги в розстрочку. Для цього необхідно укласти відповідний договір.

Про це заявила заступник директора "Центру комунального сервісу" (ЦКС) Юлія Петрик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Київської міської державної ради.

За її словами, "Центр комунального сервісу" пропонує киянам укладати договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості за комунальні послуги.

Вона зазначила, що міжопалювальний сезон - найбільш прийнятний для того, щоб сплатити існуючі борги, оскільки не потрібно платити за опалення, а фінансове навантаження на споживача значно менше.

"При укладанні договору фахівці ЦКС обговорюють індивідуальні аспекти та платіжні можливості споживача. А, найголовніше, коли ви реструктуризували борг, то ви уникнете примусового стягнення боргів через суд та ризику припинення надання вам послуг", - зазначила Петрик.

Як укласти договір

Для того, щоб укласти договір, потрібно:

звернутися до сервісного центру ЦКС за попереднім записом (записатися можна за посиланням);

дистанційно (через месенджер у Facebook, Skype або Telegram).

Які документи потрібні для договору

Як зазначається на сайті ЦКС, для укладання договору реструктуризації боргів необхідні: