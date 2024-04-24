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Платить за коммуналку в Киеве можно в рассрочку: как это сделать

Киев, Среда 24 апреля 2024 20:54
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Платить за коммуналку в Киеве можно в рассрочку: как это сделать Фото: киевлянам предлагают платить за коммуналку в рассрочку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Киевляне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги в рассрочку. Для этого необходимо заключить соответствующий договор.

Об этом заявила замдиректора "Центра коммунального сервиса" (ЦКС) Юлия Петрик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киевского городского государственного совета.

По ее словам, "Центр коммунального сервиса" предлагает киевлянам заключать договор реструктуризации (рассрочки) задолженности за коммунальные услуги.

Она отметила, что межотопительный сезон - наиболее приемлемый для того, чтобы погасить существующие долги, поскольку не нужно платить за отопление, а финансовая нагрузка на потребителя значительно меньше.

"При заключении договора специалисты ЦКС обсуждают индивидуальные аспекты и платежные возможности потребителя. А, самое главное, когда вы реструктуризировали долг, то вы избежите принудительного взыскания долгов через суд и риска прекращения предоставления вам услуг", - отметила Петрик.

Как заключить договор

Для того, чтобы заключить договор, нужно:

  • обратиться в сервисный центр ЦКС по предварительной записи (записаться можно по ссылке);
  • дистанционно (через мессенджер в Facebook, Skype или Telegram).

Какие документы нужны для договора

Как отмечается на сайте ЦКС, для заключения договора реструктуризации долгов необходимы:

  • заявление о заключении договора реструктуризации (рассрочки) задолженности;
  • документы, которые удостоверяют личность заявителя (паспорт, ID-карточка);
  • документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением (предъявляется оригинал или нотариально заверенная копия, и предоставляются копии подаваемых документов);
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
  • надлежащим образом оформленные договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг с исполнителями этих услуг (при отсутствии договоров заключению договора реструктуризации предшествует подписание договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг).

Напомним, некоторые украинцы могут получить скидку на оплату коммуналки 75%. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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