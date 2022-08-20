Платформа UNITED24 за три месяца собрала 175 млн долларов: на что их потратили

К платформе UNITED24 за три месяца работы присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов превысила отметку в 175 млн долларов.

Об этом заявил министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Платформе удалось уже собрать 175 млн долларов со всего мира. Мы делаем совместные проекты с присоединившимися к нам амбассадорами. Среди них – Андрей Шевченко, Элина Свитолина, американский актер Лиев Шрайбер, а также одна из самых известных музыкальных групп мира Imagine Dragons", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что более 60% собранных на платформе средств тратятся на Вооруженные силы Украины, часть идет на медицину, а также часть уже направлена ​​на восстановление разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры.