ua ru
Сб, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Платформа UNITED24 за три місяці зібрала 175 млн доларів: на що їх витратили

Новость на русском →
Київ, Субота 20 серпня 2022 18:28
Платформа UNITED24 за три місяці зібрала 175 млн доларів: на що їх витратили Фото: міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров (thedigital.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

До платформи UNITED24 за три місяці роботи приєдналися люди з 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перевищила позначку в 175 млн доларів.

Про це заявив міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Платформі вдалося вже зібрати 175 млн доларів з усього світу. Ми робимо спільні проекти з амбасадорами, які приєдналися до нас. Серед них - Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, американський актор Лієв Шрайбер, а також одна з найвідоміших музичних груп світу Imagine Dragons", - зазначив він.

Міністр також підкреслив, що понад 60% зібраних на платформі коштів витрачаються на Збройні Сили України, частина йде на медицину, а також частина вже спрямована на відновлення зруйнованої в результаті бойових дій інфраструктури.

Нагадаємо, що українським військовим передали медичний вертоліт Мі-2 АМ-1. Повітряне судно придбали завдяки пожертвам через фандрайзингову платформу UNITED24.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що глобальна ініціатива з підтримки України UNITED24 працює вже протягом трьох місяців. За цей час вдалося зібрати понад 6 млрд грн внесків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
UNITED24 Вторгнення Росії до України
NEWS
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам