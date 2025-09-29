ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Платформа громадської підтримки" роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги

Україна, Понеділок 29 вересня 2025 19:00
UA EN RU
"Платформа громадської підтримки" роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги Фото: "Платформа громадської підтримки" роздала мешканцям Києва майже 6 тонн гуманітарної допомоги
Автор: Сергій Новіков

У неділю, 28 вересня, в у Києві пройшла благодійна акція, організована громадською організацією "Платформа громадської підтримки". Захід зібрав понад 4 тисячі людей, які отримали гуманітарну допомогу.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляється в дописі організації в Facebook.

За даними організаторів, учасникам роздали близько 6 тонн продовольчих товарів. Крім матеріальної підтримки, люди отримали інформацію про діяльність організації, зокрема щодо допомоги військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх родин.

Керівниця "Платформи" Інна Божко наголосила, що сьогодні ветерани дедалі частіше звертаються за підтримкою саме до громадських організацій, а не до державних установ.

Учасникам заходу також розповіли про можливості отримання юридичних консультацій та програм реабілітаційної підтримки для ветеранів.

За словами Божко, подібні акції найближчим часом планують провести і в інших містах України.

Вони також закликали охочих стежити за новинами на офіційних сторінках "Платформи громадської підтримки" у соцмережах - Instagram та Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
Новини
Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen, - Міноборони
Україна очікує поставки шведських винищувачів Gripen, - Міноборони
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен