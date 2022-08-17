Всі платіжні термінали в Україні прийматимуть картки ПРОСТІР, - НБУ

Всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки ПРОСТІР. Це відбудеться до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначили в прес-службі, це стало можливим завдяки підключенню АТ "Укрсиббанк" до НПС "ПРОСТІР" та налаштуванню усієї мережі платіжних терміналів банку на обслуговування карток національної платіжної системи.

Оновлення термінальної мережі АТ "Укрсиббанк" відбувається поетапно та завершиться до кінця 2022 року, більшість терміналів буде налаштовано упродовж двох наступних місяців.

"Забезпечення можливості приймання карток ПРОСТІР у всій платіжній інфраструктурі України є однією зі стратегічних цілей Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року", - йдеться в повідомленні.

НПС "ПРОСТІР" - національна карткова платіжна система, створена Національним банком України. Учасниками системи є 55 установ. Картка ПРОСТІР приймається до оплати у термінальній мережі на території України.