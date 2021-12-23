Платежки и не только. В Украине запустят новый ресурс по коммунальным услугам

В Украине планируют запуск нового ресурса по коммунальным услугам. Это проект-система под названием "Пространство жилищно-коммунальных услуг".
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание правительства.
"Важным направлением является создание единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг", – сообщил он.
По его словам, в Украине до сих пор отсутствует инструмент, которым граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства.
Он сообщил, что будет возможность онлайн заказа и оплаты услуг, кроме того, граждане смогут сообщать о проблемах в сфере благоустройства, а государство будет получать системные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.