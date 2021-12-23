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Платежки и не только. В Украине запустят новый ресурс по коммунальным услугам

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 14:02
Платежки и не только. В Украине запустят новый ресурс по коммунальным услугам Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине планируют запуск нового ресурса по коммунальным услугам. Это проект-система под названием "Пространство жилищно-коммунальных услуг".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание правительства.

"Важным направлением является создание единой информационно-аналитической системы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг", – сообщил он.

По его словам, в Украине до сих пор отсутствует инструмент, которым граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства.

Он сообщил, что будет возможность онлайн заказа и оплаты услуг, кроме того, граждане смогут сообщать о проблемах в сфере благоустройства, а государство будет получать системные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.

Напомним, цена газа для 350 тысяч украинских домохозяйств снизилась.

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