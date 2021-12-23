Платіжки і не лише. В Україні запустять новий ресурс із комунальних послуг

В Україні планують запуск нового ресурсу із комунальних послуг. Це проект-система під назвою "Простір житлово-комунальних послуг".

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на засідання уряду.

"Важливим напрямком є створення єдиної інформаційно-аналітичної системи з надання житлово-комунальних послуг", - повідомив він.

За його словами, в Україні досі відсутній інструмент, яким громадяни зможуть одразу отримати всі послуги, пов'язані зі сферою житлово-комунального господарства.

Він повідомив, що буде можливість онлайн замовлення та оплати послуг, крім того громадяни зможуть повідомляти про проблеми у сфері благоустрою, а держава буде отримувати системні дані про ситуацію в житлово-комунальній сфері.