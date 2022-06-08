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Платежки и налоговая в "Дії": Федоров объяснил, как настроить

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Украина, Среда 08 июня 2022 22:53
Платежки и налоговая в "Дії": Федоров объяснил, как настроить Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Теперь получать письма от государственных или коммунальных органов можно на электронную почту. Для этого следует лишь внести адрес электронки в свое приложение "Дія".

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина.

"Сколько сообщений мы продолжаем получать на бумаге: коммунальные платежки, судебные вызовы, налоговая. Слишком много. Есть же у всех электронная почта. Идеально, ввел в "Дії" email - и теперь все приходит туда от государства. Сотни сэкономленных миллионов и человеко-часов, плюс удобно. Paperless", - написал министр.

Напомним, безработные украинцы могут оформить социальную помощь в "действии".

В этом же приложении вскоре появится услуга"усыновление".

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