Платежки и налоговая в "Дії": Федоров объяснил, как настроить

Теперь получать письма от государственных или коммунальных органов можно на электронную почту. Для этого следует лишь внести адрес электронки в свое приложение "Дія".

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина.

"Сколько сообщений мы продолжаем получать на бумаге: коммунальные платежки, судебные вызовы, налоговая. Слишком много. Есть же у всех электронная почта. Идеально, ввел в "Дії" email - и теперь все приходит туда от государства. Сотни сэкономленных миллионов и человеко-часов, плюс удобно. Paperless", - написал министр.