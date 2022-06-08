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Платіжки та податкова в "Дії": Федоров пояснив, як налаштувати

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Україна, Середа 08 червня 2022 22:53
Платіжки та податкова в "Дії": Федоров пояснив, як налаштувати Фото: Михайло Федоров (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Тепер отримувати листи від державних чи комунальних органів можна на електронну пошту. Для цього слід лише внести адресу електронки до свого додатку "Дія".

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна.

"Скільки повідомлень ми продовжуємо отримувати в папері: комунальні платіжки, судові виклики, податкова. Занадто багато. Є ж у всіх електронна пошта. Ідеально, ввів в "Дії" email - і тепер все приходить туди від держави. Сотні зекономлених мільйонів та людино-годин, плюс зручно. Paperless", - написав міністр.

Нагадаємо, безробітні українці можуть оформити соціальну допомогу в "Дії".

В цьому ж додатку невдовзі з'явиться послуга "усиновлення".

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