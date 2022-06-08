Платіжки та податкова в "Дії": Федоров пояснив, як налаштувати

Тепер отримувати листи від державних чи комунальних органів можна на електронну пошту. Для цього слід лише внести адресу електронки до свого додатку "Дія".

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна.

"Скільки повідомлень ми продовжуємо отримувати в папері: комунальні платіжки, судові виклики, податкова. Занадто багато. Є ж у всіх електронна пошта. Ідеально, ввів в "Дії" email - і тепер все приходить туди від держави. Сотні зекономлених мільйонів та людино-годин, плюс зручно. Paperless", - написав міністр.