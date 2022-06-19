Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение

Причина

"Из-за того, что большинство поставщиков газа бытовым потребителям не выполняют свои функции, с 1 мая 2022 года более 8,8 млн украинских домохозяйств получали газ от Нафтогаза. Именно поэтому, счета за потребленный газ в предыдущем периоде должны быть оплачены на счета ГК "Нафтогаз Украины". В сложившейся ситуации процесс формирования счетов за май несколько задерживается", - говорится в сообщении.

Когда будут платежки?

Таким образом, счета за потребленный газ будут доступны клиентам после 20 июня, в личном кабинете my.gas.ua и чатботах GASUA.

При этом печатные платежки "Укрпочта" доставит уже после 25-го числа текущего месяца и только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.

Как получить номер лицевого счета?

В "Нафтогазе" напоминают, что каждый новый клиент должен получить номер лицевого счета.

Для этого необходимо перейти в чатбот GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger и ввести ЕІС-код (16 символов).

EIC - это персональный газовый номер объекта газоснабжения, который состоит из 16 символов (латинских букв и цифр).

Например, 56XM19A205987456. Его можно найти в личном кабинете контакт-центре вашего облгаза или счета за распределение или поставку газа.

"После получения лицевого счета вы можете зарегистрироваться в личном кабинете my.gas.ua. Именно с его помощью удобно узнать и оплатить счета, скачать справку о льготах и субсидиях, получить акт сверки и т. п", - объясняют в сообщении.

Также можно получить лицевой счет, обратившись в контакт-центр ГК "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее в "Нафтогазе" ответили, вырастут тарифы на коммуналку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.