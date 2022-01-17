Платежка за тепло выросла почти на 20%. В "Киевтеплоэнерго" назвали причину

Из-за снижения температуры в декабре 2021 года потребление тепла домами в Киеве увеличилось. Средневзвешенная стоимость отопления составила 26,8 грн/кв. м., тогда как в ноябре - 22,6 грн/кв. м (рост на 18,6%).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевтеплоэнерго".
Как отметили в пресс-службе, при неизменном тарифе основным фактором роста стало снижение температуры наружного воздуха.
По данным Укргидрометцентра, в Киеве среднемесячная температура в декабре 2021 года составила -1,6 градусов. Это на 6,4 градусов ниже по сравнению с ноябрем (+4,8 градусов).
"Объемы потребления тепловой энергии домами зависят прежде всего от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома. В домах, где проведены мероприятия по энергоэффективности по городским программам софинансирования, жители заплатили за отопление в декабре в среднем на 20% меньше, чем в других домах - около 21 грн/кв. м", - говорится в сообщении.
В Киеве в отопительном сезоне 2021/2022 тарифы на тепло для населения останутся на уровне прошлого года. Стоимость 1 Гкал тепла - 1654,41 грн с НДС.
Чтобы сохранить тарифы в Киеве, понадобилось 2 млрд гривен средств налогоплательщиков. Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на эту сумму.