Платежка за тепло выросла почти на 20%. В "Киевтеплоэнерго" назвали причину

Из-за снижения температуры в декабре 2021 года потребление тепла домами в Киеве увеличилось. Средневзвешенная стоимость отопления составила 26,8 грн/кв. м., тогда как в ноябре - 22,6 грн/кв. м (рост на 18,6%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Киевтеплоэнерго ".

Как отметили в пресс-службе, при неизменном тарифе основным фактором роста стало снижение температуры наружного воздуха.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве среднемесячная температура в декабре 2021 года составила -1,6 градусов. Это на 6,4 градусов ниже по сравнению с ноябрем (+4,8 градусов).

"Объемы потребления тепловой энергии домами зависят прежде всего от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома. В домах, где проведены мероприятия по энергоэффективности по городским программам софинансирования, жители заплатили за отопление в декабре в среднем на 20% меньше, чем в других домах - около 21 грн/кв. м", - говорится в сообщении.