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Платіжка за тепло зросла майже на 20%. У "Київтеплоенерго" назвали причину

Автор: Олександр Білоус

Через зниження температури у грудні 2021 року споживання тепла будинками в Києві збільшилося. Середньозважена вартість опалення склала 26,8 грн/кв. м., тоді як у листопаді - 22,6 грн/кв. м (зростання на 18,6%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київтеплоенерго".

Як зазначили в прес-службі, при незмінному тарифі основним фактором зростання стало зниження температури зовнішнього повітря.

За даними Укргідрометцентру, в Києві середньомісячна температура у грудні 2021 року склала -1,6 градусів. Це на 6,4 градусів нижче порівняно з листопадом (+4,8 градусів).

"Обсяги споживання теплової енергії будинками залежать насамперед від температури зовнішнього повітря, відповідно до якої регулюється температура теплоносія, а також від енергоефективності будинку. У будинках, де проведені заходи з енергоефективності за міськими програмами співфінансування, мешканці сплатили за опалення у грудні в середньому на 20% менше, ніж в інших будинках - близько 21 грн/кв. м", - йдеться в повідомленні.

У Києві в опалювальному сезоні 2021/2022 тарифи на тепло для населення залишаться на рівні минулого року. Вартість 1 Гкал тепла - 1654,41 грн з ПДВ.

Щоб зберегти тарифи в Києві, знадобилося 2 млрд гривень коштів платників податків. Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу КП "Київтеплоенерго" на цю суму.

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