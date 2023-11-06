Платежки придут, даже если квартира пустует. "Нафтогаз" обратился к украинцам за границей

Платежки за газ будут приходить, даже если в доме никто не живет, поэтому важно передавать показания каждый месяц. Находящиеся за рубежом абоненты могут передать показания, используя международный номер, или это может сделать родственник или квартирант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Нафтогаз Украины ".

"Важно! Передавать показания счетчика необходимо даже если вы временно не проживаете в квартире и не пользовались газом", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, если этого не сделать, оператор ГРМ (гор- или облгаз) может начислить объем потребленного газа на основе "планового ежемесячного объема потребления".

"Во избежание этого передавайте ежемесячно фактические, неизменные показания счетчика", - добавляют специалисты.

Новые возможности

Теперь передать показания может не только сам владелец, но и, например, его родственник, квартирант.

"Добавили в процесс верификации возможность подтверждения по международному номеру", - отмечают в "Нафтогазе".

Также теперь есть функция определения типа контакта при идентификации:

владелец;

квартирант;

родственник;

совладелец.

Цены на газ в Украине

Во время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Поэтому сейчас действуют следующие цены на газ:

для населения - 7,96 гривен за кубометр;

для предприятий теплокоммунэнерго - за 7,42 гривен за кубометр.

Отметим, некоторые категории украинцев могут не платить по счетам за газ в полном размере. Скидка предоставляется за абсолютно весь потребленный объем газа. Что это за категории и как оформить скидку - читайте в материале РБК-Украина.