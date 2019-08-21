Плата за щедрость: хватит ли новой власти денег для расчета с пенсионерами

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Пенсии в этом году в Украине повышали исключительно перед президентскими и парламентскими выборами. Доплаты пенсионерам в общей сложности позволили увеличить размер средней пенсии с начала года всего на 360 гривен. Но в масштабах страны на это потребовались куда более крупные суммы.

В Пенсионном фонде, занимая по ходу года десятки миллиардов гривен у Госказначейства, уверяют, что в полном объеме выполнят свои обязательства и не видят проблем на будущее. Чем закончились предвыборные заигрывания с пенсионерами, и в какую сумму они обошлись государству – в материале РБК-Украина.

Новому Кабинету министров, который единолично сформирует "Слуга народа" Владимира Зеленского, придется либо продолжить пенсионную реформу правительства Гройсмана, либо предложить что-то взамен.

Не предпринимать никаких действий в вопросе пенсионного обеспечения власти не смогут. Дело в том, что солидарная система, в которой пенсии выплачиваются за счет взносов работающих, не первый год трещит по швам. И попытки чиновников угодить пенсионерам перед выборами, увеличив дотации на выплату пенсий, только усугубили ситуацию.

Поделить на всех

Дотации из госбюджета Пенсионному фонду (ПФ) в этом году составят рекордные 181,6 млрд гривен. Ни на что больше правительство не тратит. И такая ситуация наблюдается уже не первый год. Скажем, если в 2016 году сумма дотации составляла 142,5 млрд гривен, то в 2014 году – немногим более 61 млрд гривен. Нагрузка на госбюджет возросла после того, как Кабмин убедил парламент снизить ставку ЕСВ с 2016 года до 22%, тем самым уменьшив доходы ПФ.

Все расходы Пенсионного фонда в этом году составляют около 400 млрд гривен. И, несмотря на то, что трансферты из казны каждый год растут, в ведомстве говорят о сокращении дефицита их бюджета. Как уточнили РБК-Украина в ПФ, в этом году с учетом всех принятых изменений дефицит составит 35,4 млрд гривен, что несколько больше, чем годом ранее – 32,1 млрд гривен, но значительно меньше, чем в том же 2016 году, когда дефицит ПФ был на уровне 84,8 млрд гривен.

"Дефицит снижается за счет уменьшения коэффициента замещения (соотношение средней зарплаты и средней пенсии, – ред.). Дефицит снижается за счет того, что мы уменьшаем реальную пенсию. Если коэффициент замещения 28 лет назад на входе в нашу независимость был около 60%, то сейчас он составляет для трудовой пенсии около 20%, а не 28% и не 32%, о котором сообщает правительство", – говорит будущий народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, ранее возглавлявшая Федерацию страхования Украины.

В Пенсионном фонде исходят из того, что всю сумму бюджетной дотации нельзя считать их дефицитом, поскольку львиная доля этих денег предназначена для выплаты пенсий по различным программам, которые по своей сути не имеют отношения к солидарной пенсии.

"Есть две составляющей по трансфертам из госбюджета в Пенсионный фонд. Первая – покрытие дефицита, когда полученного ЕСВ не хватает на выплату пенсий. Вторая – пенсии, которые выплачиваются из госбюджета, а не из собственных доходов Пенсионного фонда, – поясняет заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко. – По законодательству, эти выплаты и должны производиться из госбюджета, они регулируются отдельными постановлениями Кабмина, и это не считается дефицитом Пенсионного фонда".

Цена предвыборных доплат

Доплаты, которые не касаются трудовой пенсии, зачастую зависят от доброй воли правительства. В год двойных выборов чиновники дважды увеличили пенсионные выплаты. И здесь речь не идет о ежегодной индексации пенсий, предусмотренной начатой в 2017 году пенсионной реформой.

"Страховая пенсия имеет достаточно сбалансированную формулу, по которой рассчитываются выплаты. Менять формулу нельзя в зависимости от выборов. Ведь любые доплаты к пенсии, если это не единоразовые выплаты, подкрепленные единоразовыми доходами, сбивают всю настройку, нарушают логику индексации пенсий и ложатся в виде дополнительных расходов на госбюджет. У нас в стране легко ввести какую-то льготу или выплату, а убрать ее практически невозможно", – говорит Мария Репко из ЦЭС.

В марте, вместе с запланированной индексацией тем, кому она положена, правительство ввело доплаты пенсионерам, у которых при пересчете сумма пенсии выросла менее чем на 100 гривен. Вдобавок чиновники единоразово выплатили 2410 гривен (два платежа в марте и апреле) пенсионерам, которые, имея высокий стаж, не подпадали под индексацию из-за низких зарплат.

"Это элемент социальной справедливости – люди, которые честно работали и имеют большой трудовой стаж, сегодня не имеют высокой базовой пенсии по той причине, что у них была низкая зарплата. Это колхозники, работники учебных заведений, медсестры и санитарки в больницах", – объяснял министр социальной политики Андрей Рева.

Ни много ни мало – единоразовые выплаты обошлись бюджету в 5,3 млрд гривен, сообщили РБК-Украина в Пенсионном фонде. И это не считая еще почти 2,7 млрд гривен в месяц для тех, кому надбавку на постоянной основе "дотянули" как минимум до 100 гривен. К слову, по данным ПФ, к началу июля средний размер пенсии составлял 3 тыс. гривен, что всего на 360 гривен больше, чем в начале года.

Еще одно повышение пенсий некоторым категорий пенсионеров произошло уже в июле незадолго до досрочных выборов в Раду. По данным ПФ, этот шаг увеличил ежемесячные расходы примерно на 0,9 млрд гривен.

По крайней мере, в этом году покрыть расходы по новым доплатам в Пенсионном фонде планируют за счет перевыполнения поступлений по Единому социальному взносу и платежей за растаможку авто на европейской регистрации, которые чиновники решили в этом году направить на нужды ПФ. По данным ПФ, в первом полугодии они получили на почти 8 млрд гривен или 7,2% больше собственных доходов, чем планировали.

Несмотря на сверхплановые поступления, о которых рапортуют в ПФ, в этом году ведомство вынуждено было по-крупному занимать у Госказначейства, чтобы вовремя провести все платежи и рассчитаться с пенсионерами.

"На покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, за счет средств единого казначейского счета в январе-июле 2019 года было привлечено займов на общую сумму 58 млрд гривен", – сообщили изданию в ПФ. Но к настоящему времени, как пояснили в Пенсионном фонде, они уже рассчитались с казначейством, вернув также 4,4 млрд гривен оставшегося с прошлого года долга.

Правда, пока остается открытым вопрос с "исторической" задолженностью Пенсионного фонда перед бюджетом, которая составляет около 48 млрд гривен. Урегулирование этого вопроса, в том числе, списание долга, как пояснили в ПФ, "возможно на законодательном уровне". И, похоже, что сценарий возврата этой суммы, учитывая постоянно растущие расходы на выплаты пенсий, пока никто всерьез не рассматривает.

Планы на будущее

Галина Третьякова уверена, что пока не стоит говорить о снижении дотаций на выплату пенсий из госбюджета. Кроме того, расходы Пенсионного фонда также вырастут после следующей ежегодной индексации пенсий в марте. И, возможно, часть этих трат придется компенсировать из госказны, если собственных поступлений ПФ окажется недостаточно.

По мнению Третьяковой, пока нет видимых источников, чтобы компенсировать эти расходы не из госбюджета. По словам будущего народного депутата, сейчас дорабатывается законопроект о верификации социальных выплат, в том числе и пенсий. Уже после его принятия, возможно, удастся высвободить ресурс для Пенсионного фонда.

Кроме того, по словам Третьяковой, сейчас на уровне рабочих групп представители "Слуги народа" обсуждают реформу налогообложения зарплат. Но, если новый парламент и правительство пойдут на снижение ставок ЕСВ или любую другую популярную для бизнеса реформу соцвзноса, есть риск, что они получат недобор в Пенсионный фонд, увеличив дефицит его бюджета. К слову, как было в 2016 году при снижении ставки ЕСВ до 22%.

"Мы направлены на снижение налогообложения фонда заработной платы. Но чтобы считать новые ставки, нужно понимать, к какой модели налогообложения мы будем выходить. Нужна балансировка публичных финансов. Нужно обязательно, чтобы мы их не разбалансировали. Нам нужно понимать, какие будут компенсаторы", – пояснила Третьякова.

И пока в "Слуге народа" думают о снижении ставок, нынешнее правительство наоборот рассматривало возможность увеличить нагрузку на бизнес, чтобы изыскать дополнительные средства для Пенсионного фонда. В ноябре прошлого года Кабинет министров, чтобы собрать как минимум еще 10 млрд гривен, предлагал почти в два раза повысить максимальную суммы зарплат, с которой взымается ЕСВ, и ввести так называемую регрессивную шкалу ставок на высокие оклады. Впрочем, столкнувшись с сопротивлением бизнеса, власти от этой затеи отказались. Готова ли будет новая власть к непопулярным шагам, позволяющим увеличить поступления в казну, станет известно уже в ближайшие месяцы.