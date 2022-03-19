Плата за предательство: украинские пограничники вручили послу Беларуси "30 сребреников" (видео)

"Рашисты осуществляют открытую кровавую агрессию против Украины с территории беларуси. Как известно, тридцать сребреников - плата за предательство. За удар в спину Украине имел возможность передать их руководителю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-лейтенанту Лаппо А. П. Победа будет за Украиной!!!",- написал он под видео.

Из кадров видно, как подполковник ГНСУ пытается вручить послу Беларуси в Украине Игорю Соколу мешочек с монетами - "30 сребрениками", прокомментировав, что таким был приказ.

При этом посол отказался забирать монеты, сказав: "это приказ для вас, но не для меня". После чего отвернулся и ушел.

"С презрением", - сказал вдогонку ему украинский пограничник.

Почему именно "30 сребреников"?

По евангельской легенде, один из двенадцати апостолов (учеников Христа) - Иуда выдал своего учителя первосвященникам, за что получил от них тридцать сребреников. В переносном значении "тридцать сребреников" - цена предательства.