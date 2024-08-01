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Пластирі, таблетки і турнікет. Що обов'язково має бути в домашній аптечці

Фото: лікарі підказали, що варто покласти в домашню аптечку (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Цьогорічна зима з відключеннями світла може бути доволі непростою. Проте завдання кожного українця - максимально підготуватися до різних варіантів розвитку подій. Зокрема, варто переглянути склад домашньої аптечки або скласти її, якщо у вас її немає.

Докладніше про те, що краще покласти в домашню аптечку, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці публікації використовувалась інформація Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які є види кровотечі та як можна їх зупинити до приїзду лікарської допомоги.

РБК-Україна також пояснювало, що доволі популярний препарат "Пантенол" не можна наносити на опік. Детальніше про те, чому та як використовувати даний засіб, можна дізнатись в матеріалі.

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