Пластыри, таблетки и турникет. Что обязательно должно быть в домашней аптечке

При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.

Напомним, ранее мы сообщали, какие виды кровотечения и как можно их остановить до приезда врачебной помощи.

РБК-Украина также объясняла, что достаточно популярный препарат "Пантенол" нельзя наносить на ожог. Подробнее о том, почему и как использовать это средство, можно узнать в материале.

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