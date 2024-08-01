Пластыри, таблетки и турникет. Что обязательно должно быть в домашней аптечке

Нынешняя зима с отключениями света может быть довольно непростой. Однако задача каждого украинца - максимально подготовиться к различным вариантам развития событий. В частности, стоит пересмотреть состав домашней аптечки или составить ее, если у вас ее нет.
Подробнее о том, что лучше положить в домашнюю аптечку, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации использовалась информация Министерства здравоохранения.
Напомним, ранее мы сообщали, какие виды кровотечения и как можно их остановить до приезда врачебной помощи.
РБК-Украина также объясняла, что достаточно популярный препарат "Пантенол" нельзя наносить на ожог. Подробнее о том, почему и как использовать это средство, можно узнать в материале.
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