Пластид, мины и гранаты: на Донбассе обнаружили схрон добробата

Фото: схрон с боеприпасами (ssu.gov.ua)

В Волновахском районе Донецкой области правоохранители обнаружили схрон с большим количеством оружия и боеприпасов. Арсенал в 2014-2015 годах обустроили бойцы добровольческого батальона, который уже вышел из района операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Арсенал был обустроен в заброшенном здании старой фермы. Из схрона оперативники спецслужбы изъяли:

20 килограммов пластида;

10 противотанковых мин ПТМ-62;

4 противопехотные выпрыгивающие осколочные мины ОЗМ-72;

66 гранат Ф-1 и РПГ-6;

2 противотанковых гранатомета РПГ-26;

2 выстрела к гранатомету СПГ-9;

автомат Калашникова и танковый пулемет Калашникова;

почти 23 тысячи патронов различного калибра;

10 метров бикфордова шнура.

Сейчас правоохранители устанавливают лица, которые обустроили найденный схрон боеприпасов, а также какие у них были цели его использования.

Фото: схрон с боеприпасами (ssu.gov.ua)

Напомним, арсенал боеприпасов подконтрольных России незаконных вооруженных формирований обнаружили ранее в Донецкой области.

Кроме того, СБУ обнаружила арсенал боеприпасов, который боевики планировали использовать для совершения терактов на подконтрольной Украине территории.