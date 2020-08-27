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Пластид, мины и гранаты: на Донбассе обнаружили схрон добробата

Волновахский район, Четверг 27 августа 2020 15:03
Пластид, мины и гранаты: на Донбассе обнаружили схрон добробата
Фото: схрон с боеприпасами (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Волновахском районе Донецкой области правоохранители обнаружили схрон с большим количеством оружия и боеприпасов. Арсенал в 2014-2015 годах обустроили бойцы добровольческого батальона, который уже вышел из района операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Арсенал был обустроен в заброшенном здании старой фермы. Из схрона оперативники спецслужбы изъяли:

  • 20 килограммов пластида;
  • 10 противотанковых мин ПТМ-62;
  • 4 противопехотные выпрыгивающие осколочные мины ОЗМ-72;
  • 66 гранат Ф-1 и РПГ-6;
  • 2 противотанковых гранатомета РПГ-26;
  • 2 выстрела к гранатомету СПГ-9;
  • автомат Калашникова и танковый пулемет Калашникова;
  • почти 23 тысячи патронов различного калибра;
  • 10 метров бикфордова шнура.

Сейчас правоохранители устанавливают лица, которые обустроили найденный схрон боеприпасов, а также какие у них были цели его использования.

Фото: схрон с боеприпасами (ssu.gov.ua)

Напомним, арсенал боеприпасов подконтрольных России незаконных вооруженных формирований обнаружили ранее в Донецкой области.

Кроме того, СБУ обнаружила арсенал боеприпасов, который боевики планировали использовать для совершения терактов на подконтрольной Украине территории.

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