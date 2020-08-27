Пластид, мины и гранаты: на Донбассе обнаружили схрон добробата

В Волновахском районе Донецкой области правоохранители обнаружили схрон с большим количеством оружия и боеприпасов. Арсенал в 2014-2015 годах обустроили бойцы добровольческого батальона, который уже вышел из района операции Объединенных сил.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Арсенал был обустроен в заброшенном здании старой фермы. Из схрона оперативники спецслужбы изъяли:
Сейчас правоохранители устанавливают лица, которые обустроили найденный схрон боеприпасов, а также какие у них были цели его использования.
Фото: схрон с боеприпасами (ssu.gov.ua)
Напомним, арсенал боеприпасов подконтрольных России незаконных вооруженных формирований обнаружили ранее в Донецкой области.
Кроме того, СБУ обнаружила арсенал боеприпасов, который боевики планировали использовать для совершения терактов на подконтрольной Украине территории.