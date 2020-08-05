ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боевики готовили теракт на мирной территории Украины, - СБУ

Марьинка, Среда 05 августа 2020 19:14
Боевики готовили теракт на мирной территории Украины, - СБУ
Фото: арсенал боевиков (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

СБУ обнаружила арсенал со взрывчаткой и боеприпасами боевиков

Террористы из так называемого "МГБ ДНР" планировали осуществление терактов на мирной территории Украины. В Марьинке украинские силовики обнаружили и обезвредили арсенал взрывчатки и боеприпасов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Арсенал, который оборудовал один из террористов, находился в заброшенном доме в серой зоне на окраине Марьинки. В тайнике правоохранители обнаружили:

  • более 5 кг тротила и 3 кг пластида;
  • 3 ручных противотанковых гранатомета;
  • противотанковую мину ТМ 62М;
  • 3 противопехотные осколочные мины МОН-50;
  • 12 гранат РГД-5 с запалами и 16 противопехотных гранат РГО;
  • 3 электродетонатора;
  • винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45 мм.

"Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах", - отметили в СБУ.

Правоохранители изъяли все средства поражения и направили их на экспертизу. Устанавливаются источники происхождения оружия и взрывчатки, а также обстоятельства подготовки к терактам.

Напомним, в июне СБУ задержала бывшего военнослужащего ВСУ, который готовил серию терактов на территории Луганской области.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДонбассДНРТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь