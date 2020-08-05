Боевики готовили теракт на мирной территории Украины, - СБУ

Фото: арсенал боевиков (ssu.gov.ua)

СБУ обнаружила арсенал со взрывчаткой и боеприпасами боевиков

Террористы из так называемого "МГБ ДНР" планировали осуществление терактов на мирной территории Украины. В Марьинке украинские силовики обнаружили и обезвредили арсенал взрывчатки и боеприпасов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Арсенал, который оборудовал один из террористов, находился в заброшенном доме в серой зоне на окраине Марьинки. В тайнике правоохранители обнаружили:

более 5 кг тротила и 3 кг пластида;

3 ручных противотанковых гранатомета;

противотанковую мину ТМ 62М;

3 противопехотные осколочные мины МОН-50;

12 гранат РГД-5 с запалами и 16 противопехотных гранат РГО;

3 электродетонатора;

винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45 мм.

"Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах", - отметили в СБУ.

Правоохранители изъяли все средства поражения и направили их на экспертизу. Устанавливаются источники происхождения оружия и взрывчатки, а также обстоятельства подготовки к терактам.

Напомним, в июне СБУ задержала бывшего военнослужащего ВСУ, который готовил серию терактов на территории Луганской области.