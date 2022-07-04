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Планы России - это абсолютно полное уничтожение Украины, - Буданов

Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Александр Белоус

По информации Главного управления разведки Министерства обороны, Россия планирует полное уничтожение Украины. Донбассом в Кремле ограничиваться не собираются.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Как отметил Буданов, он в принципе не ориентируется на заявления кого-то из каких-то стран по планам врага. "Мы ориентируемся на свою собственную информацию", - сказал он.

По его словам, ГУР была первой, кто сказал, "что и как будет происходить".

"Поэтому с полной ответственностью могу вам заявить, планы России - это полное уничтожение Украины, абсолютное полное. А любые инсинуации на счет того, а, возможно, им хватит Донбасса, я попрошу мне даже такие вопросы не задавать. Мы не будем торговать территориями", - добавил Буданов.

Напомним, украинцы назвали единственный приемлемый вариант установления мира. Украина возвращает территорию, подконтрольную ей до 2014 года, включая весь Донбасс и Крым. Такой вариант установления мира, по данным КМИС, считают приемлемым 73% украинцев, скорее приемлемым - 16%, неприемлемым - 3%, скорее неприемлемым - 4%.

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