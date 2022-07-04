Плани Росії - це абсолютно повне знищення України, - Буданов

Як зазначив Буданов, він в принципі не орієнтується на заяви когось з якихось країн за планами ворога. "Ми орієнтуємося на власну інформацію", - сказав він.

За його словами, ГУР була першою, хто сказав, "що і як буде відбуватися".

"Тому з повною відповідальністю можу вам заявити, плани Росії - це повне знищення України, абсолютне повне. А будь-які інсинуації на рахунок того, а, можливо, їм вистачить Донбасу, я попрошу мені навіть такі питання не ставити. Ми не будемо торгувати територіями", - додав Буданов.