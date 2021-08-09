Планы Кабмина уменьшить платежку населению за электроэнергию создаст проблемы с МВФ, - экономист

"Даже попытка таким образом снизить тариф и забрать инвестиции из электросетей поставит крест на всех стремлениях интеграции в энергосистему ЕС. Более того, МФВ также не обрадуется такому махровому популизму власти", - отметил экономист.

Он подчеркнул, что намерение правительства снизить тариф на 24 коп./ кВт-час или 24 грн в месяц для абсолютного большинства населения - абсурдно с экономической точки зрения.

"Это чистой воды популизм и демонстративное экономическое невежество. Платежка для квартиры пенсионерки с месячным потреблением 100 кВт снизится на 24 грн. (2 буханки хлеба), а для владельца коттеджа в Конча-Заспе с потреблением 5000 кВт часов на 1200 грн в месяц", - отметил Кушнирук.

Он добавил, что правительство предлагает забрать у облэнерго часть средств, которые должны были пойти на ремонты и обновление сетей, на компенсацию льготных цен для населения. Речь идет о 6 млрд грн в год.

"Это очень опасный шаг. Без ремонта линий электропередачи и трансформаторов энергосети зимой развалятся. И неважно будет сколько тариф, если электроэнергии в селе не будет. К тому же, на самом деле, в условиях объективного общемирового тренда роста потребления электроэнергии в экономике, крайне нужно не уменьшать, а увеличивать инвестиции в обновление электросетей и электроподстанций", - подчеркнул экономист.

Как сообщалось, Кабмин планирует снизить тарифы на электроэнергию для населения путем резкого сокращения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночной цене свыше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

Путем отказа от ремонтов электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.

В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.