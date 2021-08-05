Планы Кабмина направить инвестиции облэнерго на компенсацию льготных тарифов отменяет реформу рынка, - эксперт

"Что касается сетей, это не просто шаг назад, это ломает идеологию и реформу в том числе. Дело в том, что инвестиции нельзя отложить до лучших времен. Если не инвестировать, то неизбежно наступят худшие времена", - сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что от планов правительства снизить инвестиции в сети пострадают в первую очередь сами потребители.

"На самом деле заберут деньги не у операторов распредсетей и не у собственников. Заберут у потребителей, у тех бытовых, о которых как бы и беспокоятся. Потому что, если не будет достаточной надежности, то не имеет значения - цена тарифа - высокий он или низкий. Если ты не можешь приобрести товар по физическим причинам, из-за аварии, это не экономия и не забота о потребителе", - отметил эксперт.