Минэнерго предложило снизить тариф для населения за счет отказа от ремонта электросетей

Кабинет министров может снизить тариф на электроэнергию для населения на 24 коп./кВт час до 1,44 грн/кВт.час за счет изъятия у облэнерго средств с ремонтов электрических сетей.

Об этом говорится в проекте постановления, разработанного Министерством энергетики, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

По имеющимся данным, проект будет рассмотрен на заседании 6 августа. Льготный тариф 1,44 грн/кВт.час будет действовать для всех категорий потребителей вне зависимости от уровня дохода и месячного потребления до 30 апреля 2022 года. Финансировать льготный тариф предложено как за счет государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" так и за счет средств, предназначенных для ремонтов линий электропередачи. НАЭК "Энергоатом" будет обязан продавать электроэнергию по 15 коп./кВт.час, "Укргидроэнерго" - по 1 коп./кВт.час, а все облэнерго компенсировать разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом из средств своих инвестиционных программ.