Планы Кабмина направить инвестиции облэнерго на компенсацию льготных тарифов отменяет реформу рынка, - эксперт
Предложение Министерства энергетики забрать часть денег с инвестиций в электрические сети на компенсацию льготного тарифа для населения означает сворачивание всей реформы рынка электрической энергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего советника министра энергетики Сергея Чеха.
"Что касается сетей, это не просто шаг назад, это ломает идеологию и реформу в том числе. Дело в том, что инвестиции нельзя отложить до лучших времен. Если не инвестировать, то неизбежно наступят худшие времена", - сообщил эксперт.
Он подчеркнул, что от планов правительства снизить инвестиции в сети пострадают в первую очередь сами потребители.
"На самом деле заберут деньги не у операторов распредсетей и не у собственников. Заберут у потребителей, у тех бытовых, о которых как бы и беспокоятся. Потому что, если не будет достаточной надежности, то не имеет значения - цена тарифа - высокий он или низкий. Если ты не можешь приобрести товар по физическим причинам, из-за аварии, это не экономия и не забота о потребителе", - отметил эксперт.
Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.
Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.
Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт.час при рыночной цене свыше 4 грн/кВт.час. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.
По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги отопления и природный газ.
Накануне появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.
Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.