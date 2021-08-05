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Плани Кабміну направити інвестиції обленерго на компенсацію пільгових тарифів скасовує реформу ринку, - експерт

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 18:31
Плани Кабміну направити інвестиції обленерго на компенсацію пільгових тарифів скасовує реформу ринку, - експерт Фото: реформа ринку під загрозою через ініціативу Кабміну знизити тариф на електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Пропозиція Міністерства енергетики забрати частину грошей з інвестицій в електричні мережі на компенсацію пільгового тарифу для населення означає згортання всієї реформи ринку електричної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього радника міністра енергетики Сергія Чеха.

"Що стосується мереж, це не просто крок назад, це ламає ідеологію і реформу в тому числі. Справа в тому, що інвестиції не можна відкласти до кращих часів. Якщо не інвестувати, то неминуче настануть гірші часи", - повідомив експерт.

Він підкреслив, що від планів уряду знизити інвестиції в мережі постраждають в першу чергу самі споживачі.

"Насправді заберуть гроші не у операторів распредмереж і не у власників. Заберуть у споживачів, у тих побутових, про які як би і турбуються. Тому що, якщо не буде достатньої надійності, то не має значення - ціна тарифу - високий він чи низький. Якщо ти не можеш придбати товар через фізичні причини, через аварію, це не економія і не турбота про споживача", - зазначив експерт.

Нагадаємо, 2 серпня з'явилася інформація, що Кабмін планує ще знизити тарифи на електроенергію для населення за рахунок зниження витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам в 20 млрд грн щорічно.

На сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн / кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж в країнах Європи і не переглядався з 2017 року. За рахунок відмови від ремонтів мереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну і оновлення електричних мереж.

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