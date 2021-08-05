Плани Кабміну направити інвестиції обленерго на компенсацію пільгових тарифів скасовує реформу ринку, - експерт

"Що стосується мереж, це не просто крок назад, це ламає ідеологію і реформу в тому числі. Справа в тому, що інвестиції не можна відкласти до кращих часів. Якщо не інвестувати, то неминуче настануть гірші часи", - повідомив експерт.

Він підкреслив, що від планів уряду знизити інвестиції в мережі постраждають в першу чергу самі споживачі.

"Насправді заберуть гроші не у операторів распредмереж і не у власників. Заберуть у споживачів, у тих побутових, про які як би і турбуються. Тому що, якщо не буде достатньої надійності, то не має значення - ціна тарифу - високий він чи низький. Якщо ти не можеш придбати товар через фізичні причини, через аварію, це не економія і не турбота про споживача", - зазначив експерт.